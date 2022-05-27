Депутаты облдумы разрешили губернатору занимать должность более двух сроков подряд

На майском заседании депутаты облдмы рассмотрели во втором чтении и окончательно утвердили внесение изменений в Устав Тюменской области, согласно которым губернатор может занимать свою должность более двух сроков подряд.
Законопроект подготовлен в целях приведения отдельных положений Устава Тюменской области в соответствие с Федеральным законом от 21.12.2021 № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", отмечается на сайте думы.
"...Исключается норма о невозможности замещения должности
Губернатора Тюменской области более двух сроков подряд.
Упраздняется институт отзыва Губернатора области избирателями.
Претерпевают изменения также отдельные полномочия Губернатора
области. Полномочия Правительства области излагаются в новой
5 редакции. Норма о выражении недоверия должностным лицам
Правительства области признается утратившей силу", - следует из материалов к заседанию думы.
Напомним, Александр Моор губернатором Тюменской области избран в сентябре 2018 года на пять лет, срок его полномочий истекает осенью 2023 года.
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