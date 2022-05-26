Сергей Сарычев: "Я остаюсь в команде большой Тюменской области"

Сергей Сарычев, 16 мая оставивший пост вице-губернатора, остается в большой управленческой команде региона, сообщил на заседании облдумы губернатор Александр Моор.

"Я остаюсь в команде большой Тюменской области... И не сомневаюсь, что у нас и всех тех, кто работает на тюменской земле, многое получится. В это трудное время мы должны находить способы и варианты, как сделать жизнь лучше, комфортнее и счастливее", - подтвердил Сергей Сарычев, обращаясь к участникам заседания облдумы.