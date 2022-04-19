Моор: власти обеспечат жильем погорельцев из деревни Глубокое

Все жители деревни Глубокое, чьи дома пострадали из-за пожара, временно размещены у родственников. Двум семьям по их просьбе районные власти подберут жилье из маневренного фонда, пока мы не восстановим их дома, доложил глава Бердюжского района губернатору.

Александр Моор рассказал об итога оперативного совещание по ситуации в деревне Глубокое.

"У всех погорельцев разные жизненные ситуации. Кто-то хочет продолжить жить в своём доме, вести хозяйство, другим, например, пожилым людям, уже тяжело, и они готовы переехать поближе к родственникам в райцентр. Поручил главе оперативно встретиться лично с каждым погорельцем и узнать, чего хотят люди", - сообщил Моор.

Не у всех в деревне были должным образом оформлены документы на недвижимость и землю, поэтому им помогут с регистрацией имущества в кратчайшие сроки.