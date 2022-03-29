Две школы, спортплощадку, амбулаторию и мост построят в Тюменской области по просьбе жителей региона

Решением о возведении соцобъектов, строитльстве моста и дороги губернатор Александр Моор принял по итогах приема по личным вопросам, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В Тобольском районе до конца 2022 года построят модульную амбулаторию в с. Малая Зоркальцева, медпомощь в нем будут получать более 2,8 тысяч человек, начальную школу с дошкольным отделением возведут к декабрю 2024 года в поселке Прииртышском.

В Вагайском районе в этом году у средней школы в селе Бегишево, где учатся 67 детей, обустроят современную спортплощадку, и к 1 сентября 2023 года возведут среднюю школу в селе Казанское.

В Викуловском районе

Новый мост через реку Тенис в Скрипкинском сельском поселении Викуловского района стродилтели должны сдать до конца этого года, а в поселке Новоселезнево Казанского района до конца ноября отсыпать щебнем жилую улицу.

"Общение с жителями региона – неотъемлемая и очень важная часть работы. Деятельность всех региональных и муниципальных органов власти направлена на неуклонное повышение качества жизни наших земляков", - подчеркнул губернатор.