Тюменская область усиливает антитеррористическую защиту стратегических объектов

Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей, топливно-энергетического и транспортного комплексов, а также других потенциальных объектов террористических посягательств в Тюменской области будет усилена, заявил губернатор Александр Моор на внеочередном онлайн-заседании областной антитеррористической комиссии.

В соответствии с указаниями Национального антитеррористического комитета губернатор дал соответствующие срочные поручения руководителям региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления.

"Ситуация в регионе находится под контролем, жизнь продолжается. В связи с нарастанием террористических угроз наша главная задача - обеспечить безопасность тюменцев и бесперебойное функционирование всех объектов жизнеобеспечения. Для этого необходимо четкое и оперативное межведомственное взаимодействие", - подчеркнул Александр Моор.

В заседании региональной антитеррористической комиссии приняли участие главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, прокурор Тюменской области Владислав Московских, начальник регионального управления ФСБ РФ Игорь Николаев, начальник областного УМВД РФ Леонид Коломиец, начальник управления Росгвардии по Тюменской области Евгений Федоткин, начальник ГУ МЧС РФ Артур Хачатрян, главы муниципалитетов региона, сообщается на сайте регионального правительства.