Владимир Путин объявил о спецоперации в Донбассе

Президент России в обращении к россиянам сегодня утром объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе.

"Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции", - сказал Путин в телеобращении к россиянам.

путин отметил, что в планы не входит оккупация Украины, однако есть стремление к ее демилитаризации.

"Ее цель (спецоперации России) - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ", - сказал Путин.