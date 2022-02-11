В тюменском правительстве перераспределили полномочия замов губернатора

В правительстве Тюменской области - перераспределение полномочий, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.
Заместитель губернатора Вячеслав Вахрин координирует и контролирует деятельность департамента информатизации Тюменской области.
Заместитель губернатора Андрей Пантелеев координирует и контролирует деятельность регионального департамента экономики.
Заместитель губернатора Алексей Райдер координирует и контролирует деятельность департамента труда и занятости населения.
Заместитель губернатора Владимир Чейметов координирует и контролирует деятельность департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.
Исключена должность - заместитель губернатора, директор департамента информатизации.
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