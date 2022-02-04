Жители Тюмени внесли 26 тысяч инициатив в Народную программу "Единой России"

В августе 2021 года на партийном съезде единороссы утвердили Народную программу. В нее вошло более двух миллионов предложений россиян, 66 тысяч предложений направлено из Тюменского региона, причем более 26 тысяч инициатив принадлежит жителям областного центра, рассказал депутат, руководитель фракции "Единая Россия" в Тюменской городской думе Дмитрий Осипов.

Депутат напомнил, что предложения принимались на сайте np.er.ru, через депутатов разных уровней и общественные организации, волонтеры проводили анкетирование среди горожан и фиксировали озвученные тюменцами инициативы в Народной программе. Мнения принимались вне зависимости от партийной принадлежности людей.

"Все мы жители Тюмени и любим свой город независимо от политических взглядов. Партия власти несет ответственность за все и за каждого. Кто хотел выразить свое мнение и зафиксировать его в Народной программе, такой возможностью воспользовались. Ряд предложений жителей учтен в бюджетах всех уровней на 2022-2024 годы и начинают реализовываться", - рассказал Дмитрий Осипов.

Депутат отметил, что его предложения в Народную программу партии касались благоустройства экопарка Комарово, строительства городских дорог, а также развития дошкольного, общего и дополнительного образования, часть уже реализуется, остальные - в фокусе внимания.

Контролировать исполнение Народной программы будут депутаты фракции "Единая Россия" в муниципалитетах, областных и Государственной думе и общественные организации.

"Погруженность в эту работу у депутатов Тюменской городской Думы очень серьезная, хотя почти все они исполняют свои полномочия на общественных началах без отрыва от основного места работы. Их заинтересованность дает результаты: наш город продолжает развиваться", - отметил Дмитрий Осипов.