Вячеслав Володин рассказал о законах РФ, которые вступают в силу в феврале

Часть законов направлена на материальную поддержку пенсионеров, семей и людей, оказавшихся в сложной экономической ситуации, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Маткапитал будет проиндексирован не по прогнозной, а по фактической инфляции — на 8,4%. Его размер на первого ребёнка составит 524,5 тыс. рублей, на второго — до 693,1 тыс. рублей. Это востребованная мера господдержки, с момента введения которой — 1 января 2007 года — выдано 11,6 млн сертификатов. В этом году маткапиталом смогут воспользоваться более 1 миллиона семей с детьми", - сообщил спикер.

В феврале будут проиндексированы на 8,6% пенсии неработающим гражданам и произведена доплата за январь между разницей в индексации в начале года (на 5,9%) и на 8,6%.

Кроме того, с 1 февраля заработает закон, защищающий минимальный доход должников от взыскания, чтобы им оставалась сумма в размере прожиточного минимума

Подробнее о нововведениях, которые начнут действовать в последний месяц зимы, — в карточках: