Андрей Артюхов переизбран секретарем Тюменского реготделения "Единой России"

Андрей Артюхов переизбран секретарем Тюменского реготделения "Единой России" на XXXIV отчетно-выборной конференции тюменских единороссов.

Участников конференции приветствовали губернатор Тюменской области, член Высшего совета "Единой России" Александр Моор и член президиума Генсовета Иван Квитка.

Глава региона отметил, что 2021 год, как и предыдущий, показал "Единая Россия" – партия реальных дел и готова включиться в решение любой задачи. Он напомнил, что с 2019 по 2021 годы в регионе прошло 352 избирательные кампании разных уровней, в том числе в Госдуму и облдуму. На этих выборах "Единая Россия" взяла более 88% всех мандатов – 2613 из 2307.

Приоритетом в работе депутатов всех уровней и всей "Единой России" глава региона назвал реализацию Народной программы, с которой партия шла на выборы 2021-го года. Активное участие в ее разработке принимали жители Тюменской области – от них поступило 66 тысяч предложений. Большая часть задач программы направлена на достижение высоких экономических показателей и сохранение социальных гарантий.

"Нам было важно услышать учителей, медицинских работников, предпринимателей, представителей культуры и спорта и многих других отраслей. Уже сейчас можно подвести первые итоги нашей совместной работы: менее чем за полгода выполнено 11% того, что было включено в Народную программу", – сообщил Моор.

Андрей Артюхов рассказал об итогах работы реготделения за отчетный период.

Тюменское региональное отделение "Единой России" ведет активную проектную работу: в области реализуется 23 партийных проекта - 15 федеральных и 8 региональных. Андрей Артюхов отметил ряд уникальных проектов, среди них - "Дом для молодой многодетной сельской семьи", который реализуется с 2015 года по инициативе Владимира Якушева.

"За отчетный трехлетний период было построено пять домов для семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, — в Казанском, Уватском, Армизонском, Омутинском, Исетском районах. Всего с 2015 года построено 20 домов, сейчас в них живут 127 детей. 19 малышей родились уже в новых домах", - сообщил Андрей Артюхов.

Важнейшим направлением является работа с обращениями граждан. За последние три года поступило 5509 обращений в региональную общественную приемную, руководит которой депутат Тюменской областной думы Владимир Ковин. Положительно решено более 28% вопросов от жителей. Под руководством общественной приемной партии в области работает сеть местных общественных приемных "Единой России". За три года туда поступило 13,5 тысяч обращений, из них решены положительно более 5 тысяч, что превышает 38%. Депутаты регулярно проводят выездные приемы граждан в местных общественных приемных. За три года проведено 234 таких приема, на которые обратились 686 человек.

"Мы как партия реальных дел выполним принятую на съезде Народную программу и все взятые перед жителями области обязательства", - подытожил Андрей Артюхов.

На конференции избран новый состав регионального политического совета, его президиум и контрольную комиссию.

Политсовет состоит из 80 человек, в него, в том числе, вошли молодые активисты: и.о председателя Общественной молодежной палаты при облдуме Алексей Ларионов, руководитель тюменских молодогвардейцев Владимир Сбитнев, руководитель службы оказания экстренной и неотложной помощи ОКБ № 2, депутат гордумы Тюмени Антон Терехин.

На конференции Иван Квитка вручил Андрею Артюхову благодарственную грамоту секретаря Генсовета партии Андрея Турчака за личный вклад в повышение авторитета "Единой России" и активную общественно-политическую работу в составе Генерального совета партии.