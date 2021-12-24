Моор: Тюменская область улучшила позиции по основным показателям

Тюменская область смогла улучшить позиции по основным показателям социально-экономического развития, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на расширенном заседании регионального правительства, сообщает Информационный центр.

"2021 год проходил под флагом борьбы с коронавирусной инфекцией, помимо этого регион столкнулся с другими проблемами. Каждая из кризисных ситуаций требовала быстрой реакции и принятия мер. Мы придерживались принципа: развиваться, двигаться вперёд, сохранять стабильность. Удалось даже улучшить позиции по основным показателям социально-экономического развития", - сказал он.

Регион вернул позиции в тройке лидеров нацрейтинга состояния инвестиционного климата.

В декабре Агентство стратегических инициатив опубликовало первый рейтинг качества жизни в регионах России.

"В основе этого рейтинга - мнения людей. Наш регион занял в рейтинге второе место. Его результаты показали, что наши земляки связывают жизнь с регионом и готовы рекомендовать его как место для комфортной жизни", - подчеркнул губернатор.