Игорь Халин вновь возглавил Избирком Тюменской области

Игорь Халин избран на должность председателя Избирательной комиссии Тюменской области 16 декабря на заседании нового состава облизбиркома в результате тайного голосования.
По итогам голосования кандидатуру Халина поддержали 13 человек, один человек высказался против. Заместителем председателя Избирательной комиссии Тюменской области избран Андрей Николаев, секретарем - Дмитрий Прокопьев, сообщает ИА "Тюменская линия".
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