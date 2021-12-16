Игорь Халин вновь возглавил Избирком Тюменской области

Игорь Халин избран на должность председателя Избирательной комиссии Тюменской области 16 декабря на заседании нового состава облизбиркома в результате тайного голосования.

По итогам голосования кандидатуру Халина поддержали 13 человек, один человек высказался против. Заместителем председателя Избирательной комиссии Тюменской области избран Андрей Николаев, секретарем - Дмитрий Прокопьев, сообщает ИА "Тюменская линия".