Игорь Халин вновь возглавил Избирком Тюменской области

17:07 16 декабря 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Игорь Халин избран на должность председателя Избирательной комиссии Тюменской области 16 декабря на заседании нового состава облизбиркома в результате тайного голосования.

По итогам голосования кандидатуру Халина поддержали 13 человек, один человек высказался против. Заместителем председателя Избирательной комиссии Тюменской области избран Андрей Николаев, секретарем - Дмитрий Прокопьев, сообщает ИА "Тюменская линия".

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2021