Губернатор Тюменской области выступит с ежегодным посланием

10:33 25 ноября 2021
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admtyumen.ru
| Фото: admtyumen.ru

В четверг, 25 ноября, Александр Моор выступит с четвертым посланием к региональному парламенту и жителям Тюменской области. В своем ежегодном обращении губернатор уделит внимание анализу текущей ситуации и озвучит приоритетные задачи.

Тюменцы смогут увидеть выступление в прямом эфире на официальных порталах органов государственной власти Тюменской области, портал облдумы, на личных страницах губернатора в социальных сетях "Вконтакте", "Одноклассники",  а также на телеканале "Тюменское время" (21 кнопка на ТВ-пульте) и в его социальных сетях. Прямая трансляция начнется в 11:00.

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