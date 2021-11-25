Губернатор Тюменской области выступит с ежегодным посланием

В четверг, 25 ноября, Александр Моор выступит с четвертым посланием к региональному парламенту и жителям Тюменской области. В своем ежегодном обращении губернатор уделит внимание анализу текущей ситуации и озвучит приоритетные задачи.

Тюменцы смогут увидеть выступление в прямом эфире на официальных порталах органов государственной власти Тюменской области, портал облдумы, на личных страницах губернатора в социальных сетях "Вконтакте", "Одноклассники", а также на телеканале "Тюменское время" (21 кнопка на ТВ-пульте) и в его социальных сетях. Прямая трансляция начнется в 11:00.