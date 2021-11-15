В правительстве Тюменской области уволился директор департамента ЖКХ

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Мугаммир Галиуллин освобожден от занимаемой должности по собственному желанию с 15 ноября 2021 года, сообщает Telegram-канал "Оперативный штаб. Тюмень".
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соответствующее распоряжение.
На должность главы департамента ЖКХ Галиуллин был назначен 30 ноября 2020 года, до этого, с 2014 года до мая 2020, он возглавлял компанию "Тюмень Водоканал".
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