В правительстве Тюменской области уволился директор департамента ЖКХ

13:33 15 ноября 2021
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Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Мугаммир Галиуллин освобожден от занимаемой должности по собственному желанию с 15 ноября 2021 года, сообщает Telegram-канал "Оперативный штаб. Тюмень".

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соответствующее распоряжение.

На должность главы департамента ЖКХ Галиуллин был назначен 30 ноября 2020 года, до этого, с 2014 года до мая 2020, он возглавлял компанию "Тюмень Водоканал".

Теги: Александр Моор , ЖКХ , правительство Тюменской области
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