Александр Моор внес на рассмотрение облдумы законопроект о льготах для бизнеса

Тюменская облдума рассмотрит законопроект о дополнительных льготах для малого бизнеса, который внес губернатор, сообщает "Оперативный штаб. Тюмень".

Законопроектом предлагается снизить до конца 2021 года на 30% налоговую нагрузку на наиболее пострадавший от пандемии бизнес, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы" предпринимателей и для тех, кто использует патент.

Благодаря налоговой льготе предприниматели смогут сэкономить около 250 млн рублей. Комитет Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам рекомендовал законопроект к принятию. Он будет рассмотрен на ближайшем заседании.

"Уверен, что этот проверенный и эффективный механизм поможет нашим предпринимателям преодолеть последствия пандемии, сохранить предприятия и рабочие места", – прокомментировал Александр Моор.