В тюменском "Градостроителе" закрыли ковидный госпиталь

Лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель", в котором с 26 июня 2021 года был развернут моногоспиталь для лечения больных коронавирусом, возвращается к работе по профилю, сообщает оперштаб.

"Градостроитель" является лечебно-реабилитационным центром. Основное направление деятельности - реабилитация пациентов после эндопротезирования суставов, онкологических и других заболеваний. Сейчас сюда будут также направляться на реабилитацию пациенты, тяжело перенесшие коронавирусную инфекцию и нуждающиеся в восстановлении в стационарных условиях.

Все пациенты моногоспиталя завершили лечение к 16 сентября. Новых постояльцев центр примет после санитарной обработки помещений.

В регионе продолжают действовать 15 учреждений, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число коек в этих учреждениях - 2440. Свободный коечный фонд сохраняется в районе 20,7%.