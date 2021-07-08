Десять лучших по эффективности властей тюменских муниципалитетов получат 55 млн рублей

Гранты на общую сумму 55 млн рублей выделены муниципалитетам Тюменской области, вошедшие в десятку лучших регионального рейтинга эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2020 года.
Лидер рейтинга - Сладковский район получит грант в размере 10 млн рублей. Бердюжский район, занявший вторую строчку, - 9 млн, замыкающий тройку лидеров Исетский район - 8 млн рублей.
В топ-10 рейтинга эффективности деятельности органов местного самоуправления вошли Аромашевский и Упоровский районы, Голышмановский городской округ, Викуловский, Сорокинский, Казанский и Ишимский районы. Эти муниципалитеты получат гранты в размере от 7 до 1 млн рублей.
Губернатор Тюменской области Александр Моор:
Региональный рейтинг эффективности муниципалитетов – проверенный и надежный механизм стимулирования органов местного самоуправления к более активной работе, направленной на повышение инвестиционной привлекательности территорий, развитие экономики и социальной сферы, улучшение качества жизни людей.
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