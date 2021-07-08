Десять лучших по эффективности властей тюменских муниципалитетов получат 55 млн рублей

Гранты на общую сумму 55 млн рублей выделены муниципалитетам Тюменской области, вошедшие в десятку лучших регионального рейтинга эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2020 года.

Лидер рейтинга - Сладковский район получит грант в размере 10 млн рублей. Бердюжский район, занявший вторую строчку, - 9 млн, замыкающий тройку лидеров Исетский район - 8 млн рублей.

В топ-10 рейтинга эффективности деятельности органов местного самоуправления вошли Аромашевский и Упоровский районы, Голышмановский городской округ, Викуловский, Сорокинский, Казанский и Ишимский районы. Эти муниципалитеты получат гранты в размере от 7 до 1 млн рублей.

Губернатор Тюменской области Александр Моор: