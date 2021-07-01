15-летие отметила общественная молодежная палата при Тюменской областной думе

Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия»

День молодого парламентария, прошедший в Тюменской областной думе, был посвящен 15-летию со дня образования общественной молодежной палаты при региональном парламенте.

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы, руководитель фракции "Единой России" Андрей Артюхов, отметил, что ребята зарекомендовали себя как неравнодушные и деятельные люди. Примером могут служить включившиеся в работу волонтерского центра "Единой России" и ОНФ с самого начала пандемии.

Председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольга Швецова — выпускница Общественной молодежной палаты. Она не раз называла ее кузницей кадров, где молодые люди получают опыт в проектной деятельности.

"Это отличная школа для каждого, кто имеет активную гражданскую позицию и хочет реализовать собственные проекты. В 2019 году мы завершили формирование молодежных палат во всех муниципальных образованиях юга области. Наша задача — мотивировать, обучать, поддерживать ребят", — считает Ольга Швецова.

Заместитель директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова, также выпускница Общественной молодежной палаты, считает, что полученные знания пригодятся в любом случае, даже если ребята не придут в политику. По ее словам, молодежный парламент предоставляет возможности для самореализации и получения уникального опыта.

Некоторые члены Общественной молодежной палаты уже определились с направлением своей деятельности и осознанно выбрали политическую сферу, и даже приняли участие в предварительном голосовании, которое проводила "Единая России".

Исполняющий обязанности председателя молодежной палаты Алексей Ларионов напомнил, что 13 июня 2006 года в стенах Тюменской областной думы состоялось первое заседание Общественной молодежной палаты. За 15 лет 250 молодых тюменцев прошли "школу молодежного парламентаризма", было подготовлено свыше 30 проектов нормативных правовых актов и реализовано больше полусотни проектов.

Среди известных выпускников молодежной палаты — Андрей Потапов, ныне депутат Тюменской городской думы, Роман Чуйко, который сегодня руководит региональным отделением Общероссийского народного фронта. В департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области на управленческих должностях трудятся Владислав Татаринцев и Антон Пермяков, а в менеджменте сферы молодежной политики региона — Ольга Петрушина и Юлия Каргаполова.

В честь памятной даты молодые парламентарии получили награды за активный вклад в работу Общественной молодежной палаты VII созыва.