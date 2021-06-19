Иван Квитка: состав кандидатов на выборы в Госдуму значительно обновился

В Москве состоялся XX съезд "Единой России", на нем был представлен ряд масштабных социально значимых инициатив, которые войдут в программу партии на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Об этом по итогам XX Съезда "Единой России" сообщил руководитель Уральского межрегионального координационного совета, член Президиума Генсовета партии Иван Квитка.

Послание президента РФ стало основой предвыборной программы, которую утвердили на съезде. "Ключевые положения главного партийного документа - это забота о благополучии людей, семей с детьми, поддержка молодёжи, социально-экономическое развитие регионов. Программа будет народной, так как ее будут активно обсуждать на местах, и люди смогут внести в неё свои предложения. Кроме того, в предвыборную программу войдут наказы, которые получали кандидаты в ходе предварительного голосования", - подчеркнул Квитка.

Состав кандидатов, которых выдвинула "Единая Россия" по результатам предварительного голосования, значительно обновился. Всего в предварительном голосовании в Уральском федеральном округе приняли участие более 1680 кандидатов, конкуренция в регионах составила 10 – 12 человек на место. В партийных списках много новых лиц, которые не имеют политического опыта, но их активно поддержало более 11% избирателей УрФО. В состав списков вошли врачи, учителя, волонтеры, представители общественных организаций, сообщили в вперсс-службе Уральского МКС.

Тюменскую делегацию на съезде возглавил член Высшего совета партии, губернатор Александр Моор. В состав делегации вошли Артем Андросов, Иван Квитка, Эрнест Валеев, Андрей Артюхов, Руслан Кухарук, Ольга Швецова, Эдуард Омаров, Алексей Салмин, Антон Терехин и Роман Чуйко, сообщили в ОперШтабе.