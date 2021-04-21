Александр Моор примет участие в церемонии оглашения послания президента РФ Федеральному собранию

Сегодня, 21 апреля, губернатор Тюменской области Александр Моор работает в Москве. Он принимает участие в церемонии оглашения послания президента России Федеральному собранию РФ.

Глава региона принимает участие в церемонии оглашения Послания Президента России Федеральному Собранию РФ

"Послание адресовано каждому гражданину нашей страны. Вместе с вами, земляки, я верю в новые масштабные инициативы, касающихся социальной сферы, экономического и инфраструктурного прогресса. Послание президента задаст направления развития страны и улучшения жизни каждого конкретного человека", — отметил Александр Моор.

Трансляция послания запланирована в сетках вещания Первого канала, "России 1" и НТВ в 14:00 по местному времени.