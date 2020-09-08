Губернаторские чтения: что останется от глобализации после пандемии?

Сегодня, 8 сентября, в Тюмени состоятся "Губернаторские чтения". Тема - "Мир и Россия после пандемии: что осталось от глобализации".

Спикером выступит Фёдор Лукьянов - главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", профессор-исследователь Научно-исследовательского университета "ВШЭ". Ожидается, что он расскажет, почему отличительной чертой предстоящих лет станет неопределённость, а национальные границы приобретают новое значение? Как изменился характер национализма? В форс-мажорной ситуации к кому обращаются граждане? И где государство будет искать новый баланс?

"Губернаторские чтения" можно смотреть онлайн. Трансляция начнется в 11:00 на сайте правительства Тюменской области. Формат мероприятия - один час лекция Федора Лукьянова, один час - дискуссия.