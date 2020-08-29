Губернатор Ямала завершил объезд округа длиной в 2 тысячи километров

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов закончил поездку по региону. За время объезда губернатор провел встречи с жителями и оценил темпы работ по благоустройству региона, сообщает Муксун.fm.

За десять дней Артюхов проехал около двух тысяч километров. Путь начинался в Ноябрьске, а закончился в Салехарде. Глава ЯНАО провел за рулем автомобиля около тридцати часов.

Во время поездки губернатор оценивал темпы строительства социальных объектов, жилья и благоустройства в ЯНАО. Кроме того, Артюхов посетил несколько муниципалитетов. Губернатор не всегда оставался доволен работой, проделанной муниципальными властями. На этом фоне эксперты прогнозируют отставки нескольких чиновников.

Путь из Ноябрьска в Салехард глава региона проделал на автомобиле Lada X-Ray. Конец поездки проходил по дороге Надым-Салехард. По ней Артюхов проехал на УАЗ "Патриот". Глава региона стал первым, опробовавшим новую дорогу.

"Проезд по дороге Салехард-Надым есть. Хоть это был и УАЗик, но мы проехали очень быстро - за три часа от базы, где у нас находятся строители. Это означает, что, как мы и обещали, к концу года будет открыт сквозной проезд", - заявил губернатор в соцсетях.

В рамках поездки губернатор проводил встречи с жителями городов. Всего Артюхов отвечал на вопросы более 10 часов. Примерно столько длились прямые эфиры в Instagram губернатора. С помощью таких трансляций жители могли задать вопросы главе удаленно.

Самыми популярными темами для вопросов стали организация обучения в школах и детских садах, качество дорог и расселение ветхого жилья.