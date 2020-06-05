Как поправки в Конституцию защитят экологию и животных?

Предлагаемые поправки в Конституцию РФ обязывают правительство принимать меры к сохранению природного богатства и биологического разнообразия России, к снижению негативного воздействия на окружающую среду. Также в Основном законе страны предлагается закрепить необходимость ответственного отношения к животным.

Принимать меры для сохранения природного богатства и биологического разнообразия России, снижения негативного воздействия на окружающую среду обязывают правительство нашей страны поправки в Конституцию. Также в Основном законе предлагается закрепить необходимость ответственного отношения к животным.

Согласно поправкам в статью 114 Основного закона, правительство РФ реализует меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры. Правительство России выполняет меры, направленные на сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным.

"Защита окружающей среды, обеспечение экологической безопасности сегодня - задача номер один не только для России, но и для всего мира. Экологическая поправка в Основной закон - очень важная и своевременная инициатива", - прокомментировал предлагаемые поправки глава Ассоциации экологов Тюменской области Максим Богопольский.