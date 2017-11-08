В Казарово хотят установить памятник Феликсу Дзержинскому

В администрации Тюмени на заседании координационного совета по выработке единой земельной и градостроительной политики и вопросам архитектурной деятельности рассмотрят вопрос об установке в городе памятного знака в честь Феликса Дзержинского. Разместить в сквере Пограничников в районе Казарово бетонную стелу высотой 2,6 метров на постаменте предлагают в общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области".

Отмечается, что "установка памятника Ф.Э. Дзержинскому призвана способствовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению исторического наследия нашей Родины, укреплению преемственности".

Как уточнили в департаменте культуры администрации Тюмени, предложения об установке этого объекта принимаются до 20 ноября 2017 года по адресу: г. Тюмень, Орджоникидзе, 24, каб. 328 (тел.: 51-00-84).