Опытная огородница поделилась планом посадок в марте

Календарем благоприятных посадочных дней поделилась садовод с 20-летним стажем Нина Щербакова.

8–9 марта – растущая Луна в знаке Рак. Самый плодородный знак. Благоприятный посадочный день. Продолжаем посев тепличных томатов, черешкового сельдерея на рассаду, базилика, пикировку подросшей рассады овощных и цветочных культур. Укореняем черенки комнатных цветов.

16 марта – плодородный день. Рекомендованы все посевы (овощные культуры – низкорослые сорта томатов, однолетние цветы – астры, георгины, флоксы, львиный зев, статица), пикировка рассады, укоренение черенков комнатных растений. После посева любых культур емкости нужно ставить в теплое место, не допуская переохлаждения. Это улучшит всхожесть растений и исключит развитие такого заболевания, как черная ножка.

17–19 марта – убывающая Луна в знаке Скорпион. Влажный плодородный знак. Благоприятный посадочный день. Аналогичные посевы и работы с растениями. Внекорневые подкормки рассады и комнатных цветов микроэлементами (Цитовит, Флорист микро).

22–24 марта – убывающая Луна в Козероег. Плодородный знак. Посев низкорослых томатов и однолетних цветочных культур (бархатцы, астры, портулак), пикировка подросшей рассады, пересадка комнатных растений, укоренение различных черенков.

27 марта. Первые посевы в теплице – редис, зеленные культуры (шпинат, скороспелые сорта салата, рукола, портулак овощной). Емкости с посеянными семенами прикапывают в грунт и накрывают белым акрилом, чтобы сохранялось тепло и не выветривалась влага.

Также это время благоприятно для посева в теплице в ящики на рассаду пекинской капусты, цветочных культур (астра, бархатцы, немезия, настурция, брахикома, миммулюс, левкой), - сообщает Тюменская область сегодня.