Физиотерапевт рассказала о дыхательной гимнастике

При правильном дыхании тело человека получает достаточное количество кислорода. Это улучшает концентрацию, регулирует уровень pH крови, влияет на работу нервной системы и даже гормональный фон, снижает усталость и укрепляет иммунитет.

Вот почему в моменты тревоги, страха или боли нам советуют: "Дышите глубже". Глубокое дыхание помогает успокоиться, замедлить сердцебиение.

Основные упражнения рассказала физиотерапевт, инструктор-методист ЛФК центра "Градостроитель" Татьяна Васенгина.

1. Брюшное дыхание

Лягте на спину, положите руки на живот и грудь. Медленно вдохните через нос, надувая живот, а затем выдохните через рот, напрягая мышцы пресса. Выдох должен быть в 2–3 раза длиннее вдоха. Выполняйте по 5–10 минут в день.

2. Полное дыхание

Сядьте ровно, расслабьтесь. На вдохе сначала расширьте живот, затем грудную клетку. Выдыхая, сначала втяните живот, затем сожмите грудную клетку. Повторите 10–12 раз.

3. Успокаивающее дыхание перед сном

Вдохните через нос на четыре счета, задержите дыхание, затем медленно выдохните на шесть-восемь счетов. Повторяйте несколько минут перед сном.

4. Дыхание с сопротивлением

Выдыхайте через сомкнутые губы или произносите звук "Ом". Это способствует расслаблению и активирует вибрации в грудной клетке.

5. Дыхание для полного расслабления

Положите одну руку на грудь, а другую – на живот. Дышите так, чтобы поднималась только рука, которая лежит на груди. Задержите воздух и затем выдохните его через рот.

Повторите несколько раз. Потом, наоборот, дышите так, чтобы поднималась только рука, лежащая на животе. Грудь не должна двигаться. Повторите несколько раз. Попробуйте по очереди дышать так, чтобы сначала поднималась рука, лежащая на животе, а затем – рука, лежащая на груди, - сообщает Тюменская область сегодня.