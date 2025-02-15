Тюменские автоинспекторы проверяют детские перевозки

12:28 15 февраля 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области усилили контроль за организованными перевозками групп детей. Проверке подлежит каждая междугородняя и межрегиональная перевозка.

"Тюменские автоинспекторы проверяют документы на перевозку детей, техническое состояние автобусов, задействованных в перевозках, - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Это сделано для обеспечения безопасности детей, следующих в автобусах на дальние расстояния. Почти ежедневно школьники следуют на различные соревнования, мероприятия, в туристические поездки, на экскурсии, каждая такая поездка под контролем Госавтоинспекции", - сказал Андрей Миллер.

Организованные перевозки детей внутри населенных пунктов проверяются выборочно, но в каждом случае автоинспекторы осуществляют онлайн-контроль: проверяют по базам данных водителей, автобусы, наличие у них диагностических карт, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: ГИБДД Тюменской области
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2025