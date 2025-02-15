Тюменские автоинспекторы проверяют детские перевозки

Сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области усилили контроль за организованными перевозками групп детей. Проверке подлежит каждая междугородняя и межрегиональная перевозка.

"Тюменские автоинспекторы проверяют документы на перевозку детей, техническое состояние автобусов, задействованных в перевозках, - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Это сделано для обеспечения безопасности детей, следующих в автобусах на дальние расстояния. Почти ежедневно школьники следуют на различные соревнования, мероприятия, в туристические поездки, на экскурсии, каждая такая поездка под контролем Госавтоинспекции", - сказал Андрей Миллер.

Организованные перевозки детей внутри населенных пунктов проверяются выборочно, но в каждом случае автоинспекторы осуществляют онлайн-контроль: проверяют по базам данных водителей, автобусы, наличие у них диагностических карт, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.