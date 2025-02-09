Как узнать, есть ли шпионские программы на телефоне

Как понять, что информация, содержащаяся в гаджете, доступна не только вам, рассказал эксперт "Лаборатории Касперского" по кибербезопасности Дмитрий Калинин.

"Одним из сигналов того, что на вашем устройстве возможно установлена шпионская программа, являются индикаторы приватности. На новых моделях телефонов, как правило, могут загораться светодиоды или появляться значки в статус-баре, которые сигнализируют о том, что происходит доступ к чувствительной информации, например, ведется запись с микрофона. Если вы заметили, что этот индикатор загорается без видимой причины, это может быть тревожным знаком", - говорит эксперт.

Кроме того, стоит обратить внимание на уведомления в статус-баре телефона. В современных версиях Android приложения не могут работать в фоновом режиме без уведомления. Если появилось "сообщение" от приложения, которое пользователь не устанавливал или не использует, это тоже косвенный признак наличия шпионского программного обеспечения, - сообщает АиФ-Тюмень.