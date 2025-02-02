Очищать берег Анапы от мазута помогает тюменская студентка

Новость об экологической катастрофе в Черном море не оставила равнодушными представителей Тюменской области.

Множество волонтеров из нашего региона отправились на черноморское побережье помогать бороться с последствиями выбросов мазута. В их числе оказалась студентка Тюменского индустриального университета Лиля Крамер. Она рассказала подробности работы на море.

– Я являюсь добровольцем Тюменского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. И когда в Анапе произошла эта катастрофа, уже через пару дней нам сообщили, что собирается сводная группировка, все желающие могут принять участие, – рассказывает Лиля. – Я дала согласие без долгих раздумий. Почему? Мне не безразлична ситуация с экологией в нашей стране, и тем более на Черном море, побережье которого является одним из главных курортов.

Сводная группа из 25 волонтеров вылетела из Тюмени в Анапу 2 января. О перелете и проживании позаботился местный региональный штаб волонтерского корпуса.

– Обычные комнатки на несколько человек, общий душ, места приема пищи, – делится впечатлениями Лиля. – Впрочем, мы возвращались туда только чтобы поспать. Все остальное время проводили на пляже.

Каждый день проходил одинаково – в 10 утра мы прибывали на пляж и проходили инструктаж по технике безопасности. Затем получали все необходимые средства индивидуальной защиты, которыми нас снабжал штаб, и сорбенты от сотрудников Центра медицины катастроф, после чего выходили на работу – снимать слой песка с мазутом, собирать его и загружать в мешки, - сообщает Тюменская область сегодня.