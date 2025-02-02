Может ли чай повлиять на усвоение железа в организме

Как влияет чай на усвоение железа в организме, пояснила нутрициолог Анжелика Винницкая. Черный чай, богатый полифенолами, может затруднять усвоение этого минерала. В целом, полифенолы не вредны, это натуральные вещества, содержащиеся в растениях, они защищают клетки от повреждений и воспалений. Но вместе с тем, они препятствуют усвоению железа. Кроме того, как черный, так и зеленый чай содержат кофеин, который также снижает усвояемость железа примерно на 10%. "Помимо этого, чай выпитый во время еды, может замедлять пищеварительные процессы, так как разбавляет желудочный сок и снижает его кислотность, что негативно сказывается на переваривании пищи. Танины, содержащиеся в чае, связывают пепсин — основной фермент, отвечающий за переваривание белков, что может привести к дискомфорту и тяжести в желудке. ", - говорит эксперт.

Винницкая рекомендует пить чай отдельно от еды, чтобы избежать негативного влияния на усвоение железа и насладиться вкусом напитка. Оптимальное время для чаепития — через 2-3 часа после приема пищи. Также можно добавить в чай молоко, что поможет нейтрализовать полифенолы, - сообщает АиФ-Тюмень.