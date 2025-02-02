Отличается ли вождение автомобиля зимой, ответил специалист

Начальник ГИБДД Тюменской области Андрей Миллер дал автолюбителям по зимнему вождению. Он имеет водительский стаж 26 лет.

– Главная причина почти всех аварий – это скорость. Заблаговременно, начиная с сентября мы напоминаем о том, что скоро начнется зимний период и нужно подготовить к нему автомобиль. И вопрос не только в шипованной резине и в заливе антифриза. Вопрос в отношении к эксплуатации автомобиля, потому что нужно понимать, что на дорожном покрытии в зимнее время не получится остановиться так, как на асфальте в осеннее или летнее время, – рассказал Андрей Миллер.

Каждому водителю нужно изменить свое отношение к стилю и поведению на дороге. В зимний период из-за скорости движения водитель не может быстро остановиться и машину заносит. Когда начинается зима, мы отмечаем в областном центре и на трассах съезды в кювет и наезды на препятствие. Важно учитывать скорость и маневренность, и всегда помнить и понимать изменения в зимний период по отношению к летнему и осеннему периодам, - сообщает Тюменская область сегодня.