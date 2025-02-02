Людям с зависимостью следует обратиться за медицинской помощью

"В последние 20 лет число наркозависимых постепенно снижается, – говорит Юлия Горбунова, заведующая терапевтическим отделением поликлиники №5. – И отношение людей к важности этой проблемы меняется. Опросы ВЦИОМ показывают: молодые люди до 24 лет все чаще отвечают, что им незнакомы реальные люди, страдающие наркоманией, таких просто нет среди их друзей или знакомых. Принимать подобные вещества среди молодежи – не модно. Они больше интересуются спортом и здоровым образом жизни. А вот среди людей от 30 до 40 лет тех, кто имеет родных или знакомых с зависимостями, в четыре раза больше".

Как отмечает специалист, взрослые работающие люди, которым самое время строить семьи, выращивать детей и достигать профессиональных высот сегодня могут быть в большей опасности, нежели подростки. Для них, выросших в конце 90-е и начале двухтысячных годов, наркомания – реальность, с которой они сталкивались так или иначе, - сообщает Мегатюмень.

"К сожалению, люди трудоспособного возраста не всегда готовы обратиться за медицинской помощью в вопросах, касающихся зависимостей, – отмечает Юлия Горбунова. – Много негативных представлений о процессе лечения и его эффективности. Да и страх социального осуждения тоже. Но решить такую проблему в одиночку просто невозможно. Отказываясь от помощи, слишком легко погубить все, что имеет настоящую ценность: хорошие отношения с близкими, карьеру, здоровье и жизнь".