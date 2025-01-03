Опасна ли прослушка голосовых помощников

Эксперт по кибербезопасности систем промышленной автоматизации и умных устройств в Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко считает, что в последние годы к крупным компаниям, производящим устройства с голосовыми помощниками, поступали претензии о том, что они записывают разговоры пользователей и передают данные в маркетинговые агентства.

"Проводилось исследование: ребята придумали несуществующий термин, создали под него сайт, и активно обсуждали его рядом с устройствами с голосовыми помощниками, после чего заметили, что этот сайт стал появляться в поисковых системах. Это подтверждает, что голосовые помощники могут фиксировать разговоры и использовать их для анализа", - рассказал Владимир Дащенко.

Эксперт настоятельно рекомендуют быть осторожными при использовании голосовых помощников, особенно во время конфиденциальных переговоров. На это время лучше отключать устройства. К слову, один из производителей телевизоров рекомендовал ля соблюдения конфиденциальности не просто выключать свои устройства, а отключать от сети, - сообщает АиФ-Тюмень.