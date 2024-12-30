Родителям стоит позаботиться о правилах безопасности на горках для своих детей

Травматолог-ортопед, инструктор по первой помощи Анастасия Данилова рассказала, на что обратить внимание родителям.

1. Выбирайте подходящие места для катания. Горки должны быть хорошо укатаны и свободны от препятствий, таких как деревья, камни и ограждения. Обязательно осмотрите территорию перед началом забавы.

2. Уделяйте внимание правильному снаряжению. Используйте шлемы и защиту для коленей и локтей при катании на коньках, а также убедитесь, что санки и ватрушки в хорошем состоянии, без трещин и повреждений.

3. Никогда не катайтесь в одиночку, особенно на ватрушках, так как это может привести к серьезным травмам в случае падения. Следите за тем, чтобы дети соблюдали дистанцию между собой и другими катающимися, чтобы избежать столкновений.

4. Объясните детям, чего не следует делать: не катайтесь с горок, которые слишком круты или ледяные, не ловите "полеты" в воздухе и не прыгайте с санок или ватрушек.

При катании на коньках важно соблюдать несколько ключевых правил. Во-первых, не стоит кататься на не размороженных или не предназначенных для катания площадках. Скользкие и неровные поверхности могут стать причиной падений.

Придерживаясь этих простых правил, можно обеспечить безопасное и приятное времяпрепровождение зимой, - сообщает КП-Тюмень.