Школе кавказского танца "Огни" исполнилось 9 лет

Школа Кавказского танца "Огни" отметила свою девятую годовщину.

Билеты в зал на 200 мест всегда раскупают уже в первый день. Наверное, такое было трудно представить в 2015 году, когда "Огни" только начинали. Сейчас у них 140 учеников, тогда было всего 4.

Леван и Анастасия – выпускники тюменского института культуры. Дипломированные хореографы. Он артист балета первой категории, она мастер спорта России по танцевальному спорту, победитель и призер чемпионатов России, Европы и мира. Девять лет назад репетировали с первыми учениками в школьных рекреациях. Собственного помещения не было.

—Мы учились сами тогда, – рассказывает Анастасия, – объездили весь Кавказ, чтобы изучить танцы его многочисленных народов: мегрелов, аварцев, адыгейцев, чеченцев, азербайджанцев, грузин и других. На основе этого подготовили авторскую программу, которая утверждена нашими наставниками и педагогами. Одновременно учились шить костюмы. Рисовали их ночами. В некоторых и сейчас выступают наши воспитанники.

Теперь в своем "Доме танца" в центре Тюмени занимается 13 групп, из них 3 состава – концертные. Один детский ансамбль 9-15 лет и два других из тех, кто постарше. Новичков много, но без изучения необходимой базы никто на сцену не выпустит. Обычно на азы уходит 2 года. Недавно открыли группу подготовки в Тобольске, сообщает Тюменская область сегодня.