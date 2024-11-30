Исследование студенчества началось в Тюменской области

Анкета содержит 6 основных треков, результаты которых помогут улучшить студенческую среду и предложить пути решения проблем.

В этом году появились два новых направления - это здоровье и семья. Неизменными остались карьера, финансы, жильё и внеучебная деятельность, рассказала куратор медианаправления Студсовета Тюменской области, медиаменеджер Студцентра региона Мария Кунченко.

"Трек семьи добавлен в связи с Годом семьи, посчитали это актуальным. И, конечно, мы хотим узнать, какое внимание студенты уделяют своему здоровью. В целом для ребят это возможность повлиять на студенческую среду, сделать её лучше, поэтому рекомендую оставить свое мнение", - добавила она.

Параллельно с анкетированием, пройти которое можно будет до конца декабря, состоятся и фокус-группы. Участие в них примут студенты и представители администраций образовательных организаций Тюменской области. Сбор мнений полностью анонимный.

Результаты исследования представят губернатору региона Александру Моору 25 января, - сообщает Тюменская линия.

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