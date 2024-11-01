Спортивный институт приглашает будущих абитуриентов на интерактив

В Институте физической культуры Тюменского государственного университета 2 ноября пройдет День открытых дверей. Цель мероприятия - познакомить учащихся школ и ссузов с институтом, программами подготовки, организацией образовательного процесса и материально-технической базой.
Желающих ждут в субботу в МФСЦ "Олимпия" (г. Тюмень. ул. Пржевальского, 37), начало - в 9:00. Помимо экскурсии, для ребят подготовили интерактивную программу и эстафеты в Игровом зале. С программой мероприятия можно ознакомиться в прикрепленном файле .
Для участия необходимо иметь с собой документы, удостоверяющие личность, сменную обувь, удобную одежду и обязательно пройти предварительную регистрацию.
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