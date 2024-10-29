В регистре доноров костного мозга состоит более 1,8 тыс. жителей Тюменской области

С 2021 года Почта России развивает совместный проект по дистанционному набору доноров с Национальным регистром доноров костного мозга (РДКМ). За три года из Тюменской области по Почте в регистр доноров костного мозга отправили заявки 344 человека, 25% из них — жители отдалённых населённых пунктов региона или сельской местности, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что прежде процедура сдачи биоматериалов была доступна только жителям больших городов, где есть специализированные медлаборатории. Теперь желающим вступить в регистр доноров костного мозга не обязательно искать лабораторию и сдавать кровь. Почта бесплатно доставит потенциальным донорам наборы для самостоятельного взятия биообразца.

Всего с начала работы РДКМ (2017 г.) 1 806 тюменцев сдали биообразцы, чтобы стать потенциальными донорами, из них 1 451 человек прошли типирование, а трое жителей Тюменской области уже стали донорами.