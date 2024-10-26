Творчество используют в "Роднике" при реабилитации детей

Тюменский центр "Родник" работает с детьми и подростками с ограниченными возможностями уже более 27 лет. Кроме физиолечения, механотерапии, водолечения, грязей, спелеотерапии и ЛФК, дети работают с психологами, логопедами, тренерами-преподавателями по АФК и др.

Одно из направлений— это социокультурная реабилитация, когда ребенка с ограниченными возможностями включают в социальное взаимодействие. Для детей создается специальная терапевтическая среда, где они учатся общаться и выражать себя.

Например, социальный педагог Ольга Пантелеева ставит для детей кукольные спектакли, в которых затем предлагает поучаствовать и ребятам. Это влияет на речь и умение активно строить диалог.

Дети постарше в "Роднике" занимаются в мульт-студии. Социальный педагог Светлана Кельчина продумывает с ребятами сценарий, делает раскадровку, работает над персонажами, съемкой и монтажом.

Вместе с Ириной Мерзляковой, Жанной Клинг, Еленой Гелановой дети работают над различными поделками, которые потом могут забрать домой. С ними ребята участвуют и в конкурсах различного масштаба, приобщаются к соревновательной культуре.

Нетрадиционному рисованию, холодному батику и лепке из глины учит детей Лариса Сидунова, а Ольга Волосач занимается с ними бумажной лозой, апсайклингом и др.

К концу реабилитационного заезда дети вместе с педагогами Галиной Огорелковой и Людмилой Иванькиной готовят номера для отчетного концерта. Каждый вправе выбрать то, к чему лежит душа. У ребенка формируется культура выступления, навык построения социальных взаимосвязей и коммуникация.

По материалам ОРЦ "Родник" (г. Тюмень).