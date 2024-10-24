Сохранение и укрепление традиционных ценностей и роль в этом высшей школы обсудили в Тюмени

Круглый стол "Сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей: роль высшей школы", организатором которого выступил Государственный аграрный университет Северного Зауралья, состоялся в среду в Тюменской городской думе.

Вузы имеют большую роль в формировании и сохранении у молодежи духовно-нравственных ориентиров, являющихся основой российской государственности и культуры.

Участие в обсуждении темы приняли представители научного и образовательного сообщества города, органов власти, студенты и представители общественных организаций. Модератором дискуссии выступила ректор вуза, депутат Тюменской гордумы Елена Бойко.

В докладах спикеры акцентировали внимание на том, что высшая школа, обладая уникальными возможностями воздействия на мировоззрение молодежи, призвана воспитывать не только квалифицированных специалистов, но и личностей, уважающих и поддерживающих традиции своей страны. Важность для общества традиционных российских духовно-нравственных ценностей очевидна.

"Обсудили роль университетов и преподавателей в формировании мировоззрения студентов, а также вопросы духовного воспитания в условиях современных вызовов. Воспитание начинается с семьи, с мамы и папы, мужчины и женщины, решивших заключить истинный, традиционный брак и дать жизнь новому поколению. Поэтому важно и дальше говорить о наших обычаях, нормах и моральных основах, передавать наши знания и опыт молодежи. Подводя итоги круглого стола, решили принять резолюцию, которая будет содержать результаты сегодняшнего обсуждения", - резюмировала итоги заседания председатель городской думы Светлана Иванова.