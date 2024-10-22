У супругов Койше, которых Путин наградил медалью, шесть детей

Супруги Койше, которые согласно указу президента награждены медалью ордена "Родительская слава", живут в Ялуторовске и воспитывают шестерых дочерей, сообщили в информационном центре правительства ТО.

Мама Каргуль Мавлютовна родилась в Заводоуковском районе, папа Мурат Кенесарович - в Ишиме. Поженились в 2001 году. Вся трудовая деятельность Мурата Кенесаровича связана с силовыми ведомствами, награжден медалью "За отличие в службе" I, II и III степени, почетной грамотой Тюменской областной Думы. Активно занимается общественной деятельностью. Мама Каргуль Мавлютовна работает бухгалтером.

В семье 6 дочерей в возрасте от 5 до 22 лет. Трое старших: Дамеш, Диана и Мадина уже студентки, успешно занимаются спортивной акробатикой (Дамеш — мастер спорта России), выступают в спортивных состязаниях разного уровня, занимаются общественной деятельностью. Двое средних дочерей Адия и Тамирис — школьницы, с удовольствием занимаются творчеством, участвуют в конкурсах. Самая младшая Амина ходит в детский сад, но уже радует домочадцев танцами и песнями собственной аранжировки.

В Ялуторовске семья Койше довольно известная и уважаемая за ее активность, крепость семейных устоев, преданность друг другу, основанную на взаимной любви и согласии. Несмотря на свою занятость на работе, папа является идейным вдохновителем и организатором выездных мероприятий. Семья Койше знакома со всеми музейными комплексами родного города Ялуторовска, бывают в музеях города Тюмени и Тобольска, театрах. Мама является опорой и оплотом всей семьи, хранительницей очага. В своих девочках Каргуль Мавлютовна воспитывает взаимопомощь и взаимовыручку, честность, уважение к старшему поколению, трудолюбие.

Медаль ордена "Родительская слава" учреждена указом президента РФ в 2010 году. Всего в Тюменской области медалью ордена награждены 20 семей (включая семью Койше).