Семинар-совещание ПНИ собрал в Тюмени более 200 представителей регионов РФ

В Тюмени прошел межрегиональный методический семинар-совещание руководителей стационарных организаций социального обслуживания для граждан с психическими расстройствами исполнительных органов субъектов России в сфере социального обслуживания "ПНИ – Пространство новых идей". Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта "Демография".

В мероприятии приняли участие более 200 участников из 12 регионов нашей страны и более 50 модераторов и экспертов. Мероприятие организовано Министерством труда и социального развития Российской Федерации и департаментом социального развития Тюменской области.

В ходе обучающих семинаров, тематических тренингов и дискуссионных площадок участники обсудили приоритетные вопросы, стоящие перед их учреждениями, представили эффективные практики, используемые в домах социального обслуживания. Как сделать персонал эффективной командой? Как сделать штатное расписание правильным? Как разобраться в ТСР? Как наладить взаимодействие с медициной? На эти и другие вопросы эксперты отвечали участникам форума. Также участники посетили стационарные организации социального обслуживания, где им был представлен региональный опыт создания в учреждениях домашних условий проживания и развивающей среды.

В ходе пленарной сессии "Решаем старые проблемы" первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина нацелила участников на основные приоритеты, задачи и подходы в создании условий для достойной жизни граждан в домах социального обслуживания.

Дмитрий Грамотин, директор департамента социального развития Тюменской области:

Форум ПНИ – не просто площадка, дающая возможность познакомиться с насущными проблемами, инновациями и перспективами в работе. Это важная платформа для выработки новых стратегий развития и укрепления межведомственного сотрудничества в вопросах улучшения качества жизни жителей стационарных организаций социального обслуживания. Это очередная встреча коллег, которые уже давно стали надёжными товарищами, соратниками в общем деле.

Ярким событием стала фотовыставка "Мир, в котором мы живем", где были представлены счастливые и яркие кадры из жизни людей, проживающих в домах социального обслуживания Тюменской области. Они улыбаются и так же, как все, могут путешествовать, создавать семьи, заниматься спортом, учиться и просто радоваться жизни.