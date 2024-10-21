Тюменским школьникам рассказали о том, как построить карьеру

В рамках профориентационной акции "Моя профессия - мое будущее" ведущий профконсультант Кадрового центра "Работа России" Альбина Уразмаметова провела урок для учеников 8-11 классов Наримановской средней школы Тюменского района.

Встреча была посвящена актуальным вопросам выбора профессии и построения карьеры, ведь в скором времени им предстоит сделать важный шаг – определиться с будущей профессией и профильным учебным заведением.

В ходе урока Альбина Тимаралиевна подробно разобрала различия между профессией, специальностью и должностью. Она также подчеркнула важность развития личных навыков и компетенций, которые играют ключевую роль в успехе на современном рынке труда. Ученики получили ценные практические советы по выбору профессии, а также узнали о том, как повысить свои шансы на поступление в желаемое учебное заведение.

"Обратите внимание на то, что вам по-настоящему нравится, – подчеркнула Альбина Тимаралиевна. – Прислушайтесь к своим способностям, ведь они есть у каждого: творческие, спортивные, коммуникативные. Исходя из этого, делайте свой выбор".

Проведенный урок вызвал большой интерес у школьников. Многие из них после окончания задавали свои личные вопросы специалисту.

Кадровый центр "Работа России" на регулярной основе проводит профориентационные уроки и экскурсии по центру профориентации на регулярной основе. Подать заявку на проведение таких мероприятий можно в секторе по развитию карьеры и профессиональных навыков по тел.: +7(3452) 27-31-18, доб. 520 или 521.