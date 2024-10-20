Монтажникам готовы платить высокие зарплаты в Тюменской области

По данным регионального департамента труда и занятости населения, в Тюменской области высокий спрос на монтажников.

По данным на 1 октября, компании готовы принять 1 тыс. 868 монтажников технологических трубопроводов с зарплатой до 88 тыс. 125 рублей. 205 электромонтажников по силовым сетям и электрооборудованию, они смогут зарабатывать до 83 тыс. 769 рублей в месяц. Еще 784 вакансии для монтажников без указания профиля, их будущий доход — до 70 тыс. 612 рублей. 145 предложений — для монтажников по монтажу стальных и железобетонных конструкций — до 86 тыс. 217 рублей.

Кроме того, требуются 36 электромонтажников-наладчиков (до 73 тыс. 200 руб.), 27 электромонтажников по кабельным сетям (до 95 тыс. 833 руб.).

Всего в банке вакансий службы занятости 27 тыс. 869 предложений по 179 рабочим специальностям и 224 профессиям служащих, сообщает Вслух.ру.