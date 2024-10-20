Имущественные налоги на 3 млрд рублей должны оплатить тюменцы

Для тюменцев сформировано более 650 тысяч налоговых уведомлений на сумму 3 млрд 6 млн рублей. Имущественные налоги необходимо оплатить до 2 декабря 2024 года. Это касается собственников квартир, машин, земельных участков, домов, гаражей и т. д., которые были в собственности в 2023 году.

Жителям Тюменской области не нужно уплачивать имущественные налоги размером до 300 рублей. Это может коснуться детей, у

Интерактивный портал Департамента труда и занятости населения Тюменской области кого маленькая доля в имуществе семьи. Проверить наличие уведомления можно в "Личном кабинете налогоплательщика" - ребенка.

89% извещений направлены в электронном виде, остальные - по почте заказными письмами.

Способы оплаты имущественных налогов:

· через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" на официальном сайте ФНС;

· через официальный сервис "Уплата налогов и пошлин" https://service.nalog.ru/payment/;

· через портал госуслуг;

· в отделении банка, либо банкомат или мобильное приложение по реквизитам;

· в отделениях Почты России, сообщает Вслух.ру.