24 исторические реликвии привезли в Ишимский музей

Фонды Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова пополнили 24 предмета.

Ученый секретарь музейного комплекса Геннадий Крамор презентовал коллегам новые экспонаты. Среди них: плюшевая скатерть; черно-белая фотография коллектива студентов фельдшерско-акушерской школы г. Ишима 1937 года; школьное платье для девочки (производства СССР, 1950 г.); аттестат об окончании Ишимского педагогического училища, выданный Касьянову Николаю Яковлевичу 17 июля 1941 г.; трюмо (СССР, 1920-1930-е гг.) и другие раритеты.

Интересный экспонат - Газета. "Омская правда", № 247 (2069), 19 октября 1941 г.

Воскресный четырехстраничный номер газеты "Омская правда" имеет прямоугольный формат, все надписи и текст выполнены черным шрифтом, текст напечатан в несколько колонок. Цена номера на момент выхода — 15 копеек.

Газета знакомила читателей с зарубежной хроникой, известиями с фронта (1-я стр.), заметками о жизни партийных организаций области (2-я стр.). На 4-й странице можно было узнать новости в сфере культуры и коммунального хозяйства, а также прочесть различные анонсы и извещения. Кроме того, номер содержал стихотворную публикацию (3-я стр.). Отдельные статьи номера, в том числе передовая, были призваны способствовать мобилизации на трудовые подвиги работников сельского хозяйства, промышленных предприятий, транспорта, строек области.

Все экспонаты займут достойное место в коллекции музейного комплекса.



По материалам Ишимского музейного комплекса имени П.П. Ершова.