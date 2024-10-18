Новому полпреду УрФО рассказали про "Тепло родного дома"

14:42 18 октября 2024
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Полпред Президента в УрФО Артем Жога и губернатор Тюменской области Александр Моор посетили Штаб общественной поддержки партии "Единая Россия" в Тюмени, где гостю рассказали про тюменский проект "Тепло родного дома".

Штаб общественной поддержки партии "Единая Россия" открыт в мае 2023 года. За это время, в частности, в штабе проведено 1 950 приемов граждан по вопросам СВО, 4800 консультаций по телефону,  71 акция по сбору гуманитарной помощи. 

В штабе реализуются  проекты "Тепло родного дома", в рамках которого родственники могут передать именные посылки своим бойцам, открыта общественная приемная по сбору информации и уточнению судьбы военнослужащих, пропавших без вести в ходе СВО. Еще один проект - акция "Мундир Героя" - передача боевой формы погибших военнослужащих их родным. Форму тюменских бойцов восстанавливают со всеми знаками различия и передают родным на площадке штаба.

 

 

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