Что ищет бизнес в онлайн-банке?

По результатам исследования ВТБ, бизнес-пользователи хотели бы видеть в онлайн-банке календарь с планировщиком задач, обучающие курсы для предпринимателей, возможности по настройке и персонализации в виде виджетов. Помимо этого, решения для ведения бухгалтерского учета и юридические услуги стали самыми востребованными нефинансовыми сервисами для бизнеса, которые клиенты хотят использовать. Об этом в рамках форума Finopolis 2024 сообщил топ-менеджер ВТБ Спартак Солонин.

Оказалось, что для большинства предпринимателей удобство пользования мобильным и интернет-банком – приоритетный фактор при выборе банка в целом.

Помимо основных операций, которые клиенты чаще всего проводят в онлайн-банке (платежи, просмотр баланса), есть запрос в дополнительных сервисах и возможностях. Например, 70% женщин высказали пожелание об усиленной защите от мошенников, а 30% мужчин интересуют сервисы с искусственным интеллектом для упрощения работы, например, создание сайта.

Для половины участников исследования самое важное в онлайн-банке – его надежность и скорость выполнения операций. Четверть респондентов сказали, что главное - понятный интерфейс, 15% – оперативная поддержка и 10% – возможность персонализации интерфейса.

"Результаты опроса говорят о том, что пользователей все больше интересуют не только финансовые услуги, но и дополнительные решения для бизнеса, в том числе достаточно узкопрофильные", – отметил старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.