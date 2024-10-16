Тюменская область в топ-10 по количеству заявок на конкурс "Моя страна – моя Россия"

Подведены итоги заявочной кампании ХХI Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". На участие в ХХI сезоне свои инициативы отправили 1 128 жителей Тюменской области.

Конкурс "Моя страна – моя Россия" президентской платформы "Россия – страна возможностей" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

В 2024 году в конкурсе "Моя страна – моя Россия" президентской платформы "Россия – страна возможностей" принимают участие молодые люди от 14 до 35 лет, представляя авторские проекты в 13 номинациях, охватывающих почти весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий. В конкурсе 12 номинаций для взрослых и одна специальная номинация для детей до 13 лет – "Волшебные нити родословной". Причем в двух номинациях – "Моя педагогическая инициатива" и "Моя семья: преемственность, ценности и смыслы" нет возрастных ограничений.

Об итогах заявочной кампании XXI сезона рассказал первый заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей"Алексей Агафонов:

Проект "Моя страна – моя Россия" вошел в нашу платформу в 2019 году и продолжает показывать стабильный рост – в этом году мы получили большое количество заявок на участие от людей, заинтересованных в процветании своей малой родины. В XXI сезоне зарегистрировались более 50 тысяч участников в 13 номинациях, охватывающих самые разные сферы социально-экономического развития российских территорий. Ежегодным лидером по числу регистраций стала номинация для педагогов "Моя педагогическая инициатива", которая набрала 17 369 заявок, на втором месте – "Моя семья: преемственность, ценности и смыслы" – 8 161 заявка, на третьем месте – "Моя гостеприимная Россия" – 7 371 заявка.

В целом в 2024 году организаторы получили 55 321 заявку из всех регионов России и девяти иностранных государств, среди которых Беларусь, Казахстан, Китай, Таджикистан и другие страны. Основная идея конкурса "Моя страна – моя Россия" – привлечение молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов.

Заочная экспертиза проектов продлится до конца октября. Каждую заявку проверяют не менее трех экспертов, а в случае спорных ситуаций назначается дополнительная проверка работы. Для обеспечения наиболее объективной оценки экспертам запрещено рассматривать работы участников из своего региона. После заочной экспертизы проектов участников ожидает очная презентация проектов.

Награждение победителей XXI конкурса впервые пройдет в формате просветительского интенсива при поддержке Центра знаний "Машук" в декабре 2024 года.

По завершении соревновательного трека участники останутся в орбите проекта. Благодаря программе постконкурсного сопровождения финалисты и победители продолжают обмениваться опытом, они создают и реализуют новые инициативы, которые нередко обретают федеральный масштаб.