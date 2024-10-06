Театральную лабораторию проведут для творческой тюменской молодежи

Молодые тюменские режиссеры и актеры смогут стать частью спектакля или перформанса от Театральной лаборатории GatiLab с 28 октября по 3 ноября. Подать заявку на участие можно до 15 октября в одноименном сообществе во "ВКонтакте".

Молодые режиссеры и актеры вместе с экспертами создадут эскизы спектакля или перформанса в разных направлениях: иммерсивный спектакль, пластический театр и хеппенинг — импровизация. В завершение проекта молодые люди покажут свои работы тюменским зрителям.

Кураторами лаборатории станут профессионалы в области театрального искусства:

Татьяна Родина — режиссер, педагог, художник-постановщик, эксперт направления "Театр Художника" из Нижневартовска, Артур Абачараев — заслуженный артист России, член Союза театральных деятелей РФ, режиссер, эксперт направления "Театр Художника" из Нижневартовска, Оксана Кушляева — критик, театровед, драматург, преподаватель Балтийского филиала РГИСИ, эксперт направления "Драматургия" из Калининграда.

— Участие в GatiLab — это возможность для молодых специалистов и творческих людей окунуться в новые виды театра, которые в регионе не так популярны. Участники смогут не только реализовать себя как актеры или режиссеры, но и получить ценные знания, которые станут основой для дальнейшего профессионального роста, — рассказала редакции Мой-портал руководитель проекта "Театральная лаборатория GatiLab" Тамара Мингазиева.

Также для горожан организуют открытые мастер-классы от театральных практиков и педагогов.